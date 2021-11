Maradona sepolto senza cuore, la clamorosa indiscrezione dall’Argentina

Mancano solo tre giorni al primo anniversario di morte di Diego Armando Maradona e dall’Argentina arrivano notizie sconvolgenti. Secondo le indiscrezioni del medico giornalista Nelson Castro che ha pubblicato un libro proprio sul Pibe de Oro “La salute di Diego: la vera storia”, l’ex stella argentina sarebbe stato sepolto senza il cuore.

Castro lo ha rivelato in diretta tv, rispondendo ad una domanda postagli durante un programma: “c’era un gruppo di ultrà del Gimnasia che progettavano di fare irruzione ed estrarre il cuore ma non ci sono riusciti. Ma il suo cuore è stato estratto per studiarlo e per capire la causa della morte. Quindi sì, è stato sepolto senza cuore“, ha rivelato.

Indiscrezione che al momento non è stata nè confermata nè smentita.