Mancini deve convocare Balotelli per gli spareggi? SuperMario: “ho parlato con lui, sono pronto”

Mario Balotelli fa sempre discutere, l’attaccante si candida alla convocazione per le partite di marzo valide per la qualificazione al Mondiale. La squadra di Roberto Mancini è reduce dal pareggio contro l’Irlanda del Nord, 0-0 che ha condannato gli azzurri agli spareggi. L’ultima partita ha fatto emergere i problemi in attacco, SuperMario potrebbe rappresentare una soluzione.

L’ex Milan e Inter ha paralto al canale Twitch di Ocw Sports. “Mancini? Abbiamo un rapporto aperto e ottimo, lui mi ha detto quello che vuole da me affinché io possa tornare in Nazionale. E io lo farò. Se l’ho sentito ultimamente? Sì. Ho fatto più gol prima che adesso? Con il Nizza bene e dopo ho avuto il Marsiglia che è andata bene anche lì. I problemi che ho avuto a Brescia li sapete, c’era un presidente molto particolare. Ho fatto metà stagione e l’altra non ho mai giocato. Per questo col Monza ho iniziato tardi e anche la scelta di andare in B facendo questo tentativo non è andata bene. Oggi quella scelta non credo che la rifarei. Gli ultimi due anni e mezzo sono stati difficili, è normale che la media gol cali”.

Su Immobile: “per le mie caratteristiche potrei giocare in coppia con tutti. E quindi si anche con Ciro. Posso giocare bene con tutti”.

“C’è una cosa che non mi è mai piaciuta in Italia. L’Italia ha vinto un Europeo, ha fatto record di vittorie, eppure al primo inceppo si butta fango. Un po’ di ottimismo no? A me fa piacere che ci sia tanta gente che mi scriva di tornare in Nazionale”.