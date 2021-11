Ma cosa ha fatto Marcell Jacobs? La tripla è… mostruosa! Canestro con la palla da 3kg [VIDEO]

SportFair

Marcell Jacobs ha ripreso gli allenamenti ormai da tempo in vista della stagione 2022 di atletica. Il campione olimpico in carica dei 100 metri e della staffetta 4×100 tra un allenamento in pista ed una seduta in palestra, trova anche del tempo per un po’ di divertimento.

Il velocista azzurro ha già mostrato sui social le sue abilità a canestro, ma il video postato ieri lascia tutti davvero senza parole. Jacobs, sfidando Dal Molin, ha voluto alzare l’asticella e segnare una tripla… insolita. Jacobs ha mostrato bene alla telecamera il peso della sua palla medica, per poi dirigersi fuori dalla linea dei tre punti e tirare a canestro e segnare! Spettacolare tripla con una palla medica da 3kg! Solo applausi per Jacobs.