L’ultimo ballo del re: sui social l’omaggio di Quartararo a Valentino Rossi [FOTO]

Manca sempre meno al Gp di Valencia di MotoGP, l’ultimo round della stagione 2021. La gara di domenica sarà l’ultima della carriera di Valentino Rossi, che dopo la pausa estiva ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGP.

Una giornata che si prospetta indimenticabile e durante la quale non mancheranno i festeggiamenti e gli omaggi. Omaggi che già in tantissimi stanno facendo al Dottore: Fabio Quartararo ha pubblicato oggi sui social una foto che lo ritrae in compagnia proprio del più esperto collega mentre si abbracciano ognuno in sella alla sua moto. “L’ultimo ballo del re“, ha scritto il fresco campione del mondo di MotoGP.