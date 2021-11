Luke Shaw su Ibrahimovic: “è un pazzo. Se nelle partitelle giocavi con lui e non vinceva, eri morto”

SportFair

Zlatan Ibrahimovic non è solo un grandissimo calciatore, ma anche un uomo squadra e leader per i compagni. Lo svedese è concentrato sulla stagione con il Milan, in particolar modo l’obiettivo è quello di lottare fino alla fine per lo scudetto.

Continuano a registrarsi retroscena sulla carriera dello svedese, l’ultimo è arrivato da Luke Shaw, calciatore del Manchester United. “Lui è un vincente nato”, ha detto durante un’intervista su Twitch. “Però è un pazzo. Con lui non potevi smettere di concentrarti neanche per un secondo, neanche negli allenamenti. Se eri in squadra con lui e non vincevi le partitelle eri morto. Potete chiedere a tutti i nostri compagni: vi confermeranno che era proprio così”.

Poi conclude: “faceva battute di continuo, ma poi lo capivi quando era il momento di smettere e fare sul serio. Era esattamente quello che serve in un gruppo. Il suo infortunio fu uno shock per noi: gli volevamo tutti molto bene”.