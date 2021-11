L’Itlaia del curling cede in semifinale agli Europei di Lillehammer: domani la finalina per il bronzo

SportFair

Lotta, stringe i denti ma deve arrendersi l’Italia maschile di curling nella semifinale degli Europei di Lillehammer. Troppo forte la Svezia di Edin campione del mondo in carica e che domani proverà a conquistare in finale il sesto sigillo continentale nelle ultime sette edizioni. Gli azzurri perdono 6-3 sul ghiaccio contro gli scandinavi ma non perdono la possibilità di conquistare domani una medaglia: alle 9 del mattino è infatti in programma la finale per il bronzo contro chi uscirà perdente oggi nell’altra semifinale tra Scozia e Norvegia.

La squadra tricolore allenata da Claudio Pescia e sul ghiaccio con Joel Retornaz (skip, Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), Simone Gonin (Aeronautica Militare) ed Amos Mosaner (Aeronautica Militare) gioca per grandissimi tratti alla pari con la Svezia e arriva fino all’ottavo end in condizione di equilibrio cedendo solo sul più bello.

Gli azzurri partono costringendo la Svezia a una mano nulla e a siglare poi un solo punto nel secondo end ribaltando la situazione sul 2-1 nella quarta ripresa dopo un precedente passaggio nullo. Retornaz piazza un altro punto e fino al nono end tutto resta apertissimo: è proprio nella nona ripresa che gli azzurri incappano in qualche errore lasciando prima agli avversari la possibilità di marcare due punti, quindi mancando nella mano successiva l’opportunità di portare la partita all’extra end con Edin spietato nel firmare il 6-3 conclusivo.

Domattina la chance per l’Italia di ripetere lo splendido exploit del 2018 a Tallin quando si conquisto il bronzo. Certamente sarebbe il miglior viatico possibile verso il Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a dicembre che assegnerà gli ultimi pass per i Giochi di Pechino 2022.