L’Italia si qualifica ai Mondiali se… Tutte le combinazioni per la squadra di Mancini

L’Italia è in campo per la partita della fase a gironi delle qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022, l’obiettivo della squadra di Mancini è quella di ipotecare il passaggio già dalla sfida contro la Svizzera e poi giocare con maggiore tranquillità contro l’Irlanda del Nord.

Gli azzurri sono i campioni d’Europa in carica, sono stati protagonista di un percorso veramente eccezionale con Roberto Mancini in panchina. Inoltre, dovranno riscattare la mancata qualificazione al Mondiale in Russia del 2018.

L’Italia si qualifica se…