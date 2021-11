L’Italia sconfigge gli USA in Coppa Davis: 2-1, ottimo esordio di Sinner e Sonego

SportFair

Un esordio più che positivo quello dei giovani del tennis in Coppa Davis. L’Italia ha battuto oggi gli USA nella prima sfida della fase a gironi con un 2-1.

Prima Sonego ha sconfitto Opelka in due set, poi Sinner ha liquidato Isner con un secco 6-2, 6-0 in poco più di un’ora. In serata, però, poi Musetti e Fognini sono stati sconfitti nel doppio da Ram e Sock. Un ko da non sottovalutare poichè con questa nuova formula il match di doppio è molto importante per la conta dei match vinti in caso di parità.