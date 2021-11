Liquidato lo Zorya, la Roma cala il poker all’Olimpico in Conference League

SportFair

Sorride Josè Mourinho: la sua Roma ha conquistato oggi una nuova importante vittoria, liquidando lo Zorya in Conference League con un secco 4-0 all’Olimpico. E’ stato Perez al 15′ a sbloccare il match con un gol su assist di El Shaarawy, poi ci ha pensato Zaniolo a segnare il gol del raddoppio mentre Veretout si è lasciato scappare una ghiotta occasione al 41′, sbagliando un calcio di rigore. Nel secondo tempo, comunque, la storia non è cambiata, i padroni di casa hanno continuato a dominare, mettendo in difficoltà gli avversari. Abraham, con una fantastica doppietta ha chiuso definitivamente i giochi, costringendo gli avversari ad alzare bandiera bianca.

La Roma resta quindi sconda nel girone C in Conference League, alle spalle solo del Bodo Glimt