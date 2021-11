Gioie e dolori ad Interlagos per Lewis Hamilton: multato dopo il Gp del Brasile

SportFair

Lewis Hamilton ha conquistato oggi una vittoria pazzesca ad Interlagos, tagliando per primo il traguardo del Gp del Brasile dopo una fantastica rimonta, partendo dalla 10ª casella in griglia.

Un successo che consente al britannico della Mercedes di accorciare le su Verstappen in classifica piloti. A fine gara non sono mancate però spiacevoli sorprese: Hamilton, infatti, nel giro d’onore ha salutato tutti i suoi tifosi brasiliani, per poi rallentare sul ciglio della pista per recuperare una bandiera del Brasile da usare nei festeggiamenti. Per farlo ha slacciato le cinture e per questo è stato multato.

Hamilton ha scampato una reprimenda, ma ha ricevuto una multa di 5 mila euro con altri 20 mila in sospeso fino alla fine del 2022.