Lewis Hamilton sorpreso da Bottas in Messico, il britannico ci ripensa: “vinciamo e perdiamo da squadra, alla prossima Valtteri”

E’ andato in scena domenica scorsa il Gp del Messico di Formula 1. Valtteri Bottas è stato criticato per l’errore alla partenza ed il testacoda dovuto al contatto con Ricciardo, che ha permesso a Max Verstappen di prendersi la testa della corsa e conquistare la vittoria, allungando ancora su Lewis Hamilton nella classifica Mondiale.

Dopo la gara il britannico della Mercedes si è detto sorpreso e perplesso dalla mossa del suo compagno di squadra, ma a mente fredda è tornato indietro sui suoi passi: “abbiamo tutti brutte giornate. Viviamo e impariamo. Ieri ho detto che Valtteri Bottas ha lasciato la porta aperta e naturalmente le persone hanno iniziato a criticare. Siamo un team e vinciamo e perdiamo come team. Non c’è una sola persona resposanbile della vittoria o della sconfitta, lo facciamo insieme, giusto o sbagliato. Potete essere abili a batterci ma non potete spezzarci! Alla prossima Valtteri, continuiamo a spingere fratello“, queste le parole del campione del mondo in carica sui social dopo aver ragionato su quanto accaduto domenica in Messico.