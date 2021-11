Lecuona è il più veloce nelle Fp1 di Valencia, Bagnaia chiude al sesto posto e pochi giri per Valentino Rossi

SportFair

Ultimo appuntamento con il Mondiale di MotoGp, si corre a Valencia. Fabio Quartararo si è già laureato campione del mondo, gli occhi sono puntati su Valentino Rossi, alla sua ultima gara della carriera. Il Dottore è stato visibilmente emozionato nell’ultima conferenza stampa, adesso proverà a raggiungere un buon risultato.

Si sono concluse le Fp1, si conferma in buona forma Bagnaia, reduce dalla vittoria in Portogallo. Le prove sono state condizionate dalle condizioni della pista, sul bagnato il miglior tempo è stato realizzato da Lecuona, poi Miller, Oliveira e Zarco. Sesto e settimo Bagnaia e Marini, quindicesimo Quartararo, 18° Dovizioso, pochi giri per Valentino Rossi.