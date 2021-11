Gesti osceni durante la partita: LeBron James multato dall’NBA [VIDEO]

SportFair

Non è sicuramente un periodo facile quello che sta affrontando LeBron James: la stella dei Lakers, tra infortuni, pesanti sconfitte, squalifiche e multe sta passando un momento complicato.

Un periodo che sembra non voler proprio terminare: dopo essere stato squalificato per aver tirato un pugno ad un avversario durante la sfida contro i Pistons e dopo aver fatto cacciare dall’arena due tifosi dei Pacers, LeBron James finisce nuovamente sotto i riflettori per una nuova sanzione.

Il giocatore dei Lakers è stato multato dall’NBA per gesti osceni: LeBron James, nella sfida contro i Pacers ha esultato in maniera eccessiva in diverse occasioni e alcuni gesti sono stati messi sotto esame: la lega ha infatti comunicato una multa di ben 15.000 dollari per utilizzo di linguaggio profano rivolto al pubblico avversario.