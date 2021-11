I 10 comandamenti di Xavi, al Barcellona non si scherza più: regole e sanzioni per calciatori e staff

SportFair

Il Barcellona sta attraversando uno dei periodi più brutti degli ultimi anni. La squadra non è sicuramente competitiva per raggiungere traguardi ambiziosi, in Champions League non sembra in grado di fare la voce grossa mentre in Liga occupa la nona posizione a 6 punti di distanza dal quarto posto e addirittura 11 dal Real Sociedad che guida la graduatoria. Il Barcellona non vince da quattro giornate e i prossimi impegni saranno fondamentali per non ritrovarsi a dover lottare per la retrocessione. Il primo a pagare è stato Koeman, l’allenatore è stato sollevato dall’incarico per una questione di risultati ma anche di gestione della squadra. Al suo posto è arrivato Xavi, si tratta di una bandiera del club legato da un rapporto fantastico con i tifosi.

Le regole di Xavi

Xavi ha deciso di mettere delle regole e non lasciare nulla al caso. La situazione di classifica è molto delicata, la stagione è ancora lunga e la squadra è in grado di risollevarsi. Il nuovo allenatore dovrà lavorare molto sotto l’aspetto tattico, ma anche sotto quello mentale. Il Barcellona sembra una squadra debole anche psicologicamente e avrà bisogno di una serie di regole dentro e fuori dal campo. Come riporta As il tecnico catalano imporrà in primo luogo orari più rigidi per gli allenamenti: i calciatori dovranno presentarsi alle 9.30, un’ora e mezza prima dell’inizio della seduta per dare la possibilità all’allenatore di parlare singolarmente con i calciatori. Lo staff e gli assistenti dovranno presentarsi due ore prima. I giocatori dovranno seguire una dieta e verrà inserito anche un codice di condotta: previste delle sanzioni in caso di falli particolarmente duri durante l’allenamento, multe anche nei confronti dei ritardatari da un minimo di 100 euro. Previste delle regole anche a ridosso delle partite: il rientro a casa non dovrà avvenire oltre mezzanotte, i viaggi privati dovranno essere limitati, vietate attività extra calcistiche pericolose. In più i calciatori dovranno fare molta attenzione al rapporto con i tifosi per preservare l’immagini del club.

1 – 9.30 ORARIO MASSIMO DI ARRIVO PER I CALCIATORI

2 – 9.00 ORARIO MASSIMO DI ARRIVO PER LO STAFF

3 – 0.00 ORARIO MASSIMO DI RIENTRO A CASA

4 – PRANZO SOLO NELLA SALA DEL CLUB, CON DIETA

5 – MULTE PER RITARDI

6 – MULTE PER I FALLI

7 – LIMITARE LE ATTIVITA’ RISCHIOSE EXTRA-CAMPO

8 – GIOCA SOLO CHI MERITA

9 – PRESERVARE L’IMMAGINE DEL CLUB

10 – VIETATI TROPPI VIAGGI PRIVATI