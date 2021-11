Lazio-Juventus, Sarri è una furia: “follia del Var, su Morata era un rigorino”

SportFair

“È la prima volta che vedo un rigore fischiato per un fallo su uno dietro. Di Bello era a tre metri ha visto benissimo, poi il Var ha fatto una follia, perché non si può giudicare dal fermo immagine”. Maurizio Sarri in conferenza stampa non le manda a dire sul rigore concesso alla Juventus in occasione della partita contro la Lazio.

“È un rigorino come quelli di cui ha parlato Gasperini e che si danno solo nel nostro campionato in Italia. Al di là dell’episodio del rigore, la conduzione non mi è piaciuta”.