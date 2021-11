Il rigore concesso alla Juventus scatena le proteste della Lazio: il contatto Cataldi-Morata [FOTO e VIDEO]

SportFair

Si torna in campo per la 13esima giornata del campionato di Serie A, il turno regala subito emozioni con la partita tra Lazio e Juventus, si affrontano due squadre in grado di lottare per la qualificazione in Champions League. L’avvio di gara è equilibrato, non si registrano grosse occasioni da gol.

Il primo episodio dopo 13 minuti, infortunio per Danilo e cambio per la Juventus, al suo posto entra Kulusevski con cambio di modulo. Al 21′ calcio di rigore per i bianconeri per un contatto in area di rigore tra Cataldi e Morata, l’arbitro viene richiamato al Var e concede il penalty tra le proteste della squadra di Maurizio Sarri. Bonucci sigla il vantaggio.