Lazio-Juventus 0-2, le pagelle di SportFair: Cataldi e Reina in versione killer, Bonucci rigorista infallibile

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus che si rilancia per la zona Champions League, raggiunta in classifica proprio la Lazio di Maurizio Sarri. Emozioni prima del match, coreografia e premiazione per Ciro Immobile, l’attaccante non è sceso in campo a causa di un infortunio ma è stato premiato come miglior bomber dei biancocelesti, il calciatore è scoppiato in lacrime. Subito un infortunio per Danilo, il difensore out, al suo posto Kulusevski. Poi l’episodio decisivo: intervento di Cataldi su Morata: è rigore, dal dischetto Bonucci non sbaglia. Nel finale un altro rigore di Bonucci per il definitivo 0-2. Tre punti d’oro per la Juventus.

Lazio-Juventus, le pagelle di SportFair

LAZIO (4-3-3):

Reina voto 5.5: quando chiamato in causa risponde presente, reattivo nella ripresa su Morata. Travolge Chiesa. Killer.

Lazzari voto 5.5: si fa vedere anche nella metà campo avversaria, ma non è preciso. In apnea.

Luiz Felipe voto 6: non commette grossi errori, ma in alcune occasioni si lascia scappare gli avversari.

Acerbi voto 6: come il compagno di reparto.

Hysaj voto 6: si scontra con Danilo e mette ko l’avversario. Cattivo.

Milinkovic-Savic voto 6: potenzialmente è un calciatore devastante, ma è troppo altalenante. Manca un po’ di personalità.

Cataldi voto 5: entrata senza senso in area di rigore, condiziona la partita con il calcio di rigore. Killer 2.

Luis Alberto voto 5.5: si prende la responsabilità di qualche pallone, ma è troppo poco. Deludente.

Felipe Anderson voto 6: il calciatore c’è, è in grado di scatenare la sua velocità. Speedy Gonzales.

Pedro voto 5.5: la partita di oggi è stata sottotono, si fa vedere poco. Ghost.

Zaccagni voto 5.5: troppo poco, viene giustamente sostituito nella ripresa.

(dal 65′ Muriqi 5.5)

(dal 75′ Moro s.v.)

(dall’84’ Basic s.v.)

JUVENTUS (4-4-2):

Szczesny voto 6: non viene quasi mai impegnato dai calciatori della Lazio. Serata tranquilla.

Danilo s.v.: lascia il campo a causa di un infortunio.

Bonucci voto 7.5: sblocca il risultato con un perfetto penalty. Rigorista anche in Nazionale, si conferma con il bis.

De Ligt voto 6: con Bonucci forma una coppia di altissimo livello.

Pellegrini voto 6: viene lanciato in campo da Allegri e risponde presente. Valida alternativa.

Cuadrado voto 6: la solita partita di corsa, ma nei metri finali del campo non è lucido. Si ferma sul più bello.

McKennie voto 6: prestazione coraggiosa in entrambe le fasi del gioco.

Locatelli voto 6.5: rischia nel primo tempo, poi prende per mano il centrocampo. E’ da Juventus.

Rabiot voto 6.5: finalmente una prestazione all’altezza, difende la sua porta con le unghie e con i denti. Guerriero.

Chiesa voto 7: nel primo tempo è uno dei migliori, in campo aperto è immarcabile, si conferma nella ripresa.

Morata voto 6: si procura un calcio di rigore, è la giocata più importante della sua partita.

(dal 15′ Kulusevski 5.5)

(dal 74′ Kean 6)

(dall’89’ Bentancur s.v.)