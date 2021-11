L’Autodromo di Monza compie 100 anni nel 2022: svelato il nuovo logo celebrativo

E’ stato svelato oggi in anteprima assoluta all’Expo 2020 di Dubai il nuovo logo dell’Autodromo di Monza, realizzato in occasione dei suoi 100 anni. Una nuova icona del Made In Italy: durante l’evento la Bellezza dello Sport, Italian Sports Day, è stato svelato il nuovo logo per il centenario del “Tempio della Velocità”.

Un evento davvero speciale al Padiglione Italia, organizzato dal Coni per celebrare quello che sarà un 2022 davvero speciale per la F1 in Italia, con due Gp, a Monza e Imola.