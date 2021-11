L’Irlanda del Nord ferma l’Italia, la Svizzera mantiene la promessa: spedito un dolce regalo [VIDEO]

SportFair

Continuano ad arrivare reazioni dopo la mancata qualificazione della Nazionale italiana al Mondiale in Qatar del 2022, la squadra di Mancini dovrà staccare il pass tramite gli spareggi di marzo. Gli azzurri non sono andati oltre il pareggio contro l’Irlanda del Nord, la prestazione dell’Italia non è stata all’altezza e l’ultimo periodo è stato negativo. Tutto facile per la Svizzera che ha dominato contro la Bulgaria e ha chiuso il girone al primo posto.

Gli account di Svizzera e Irlanda del Nord avevano avuto uno scambio di battute, concluso con la promessa di una spedizione di cioccolato nel caso in cui l’Irlanda del Nord fosse riuscita a fermare l’Italia. La Svizzera ha pubblicato un video: il Ct Yakin ha preparato un pacco da spedire alla Irish Football Association, contenente ben 9.3 chilogrammi di cioccolato in barrette. Una doppia beffa per l’Italia.