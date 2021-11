La maledizione degli infortuni in casa Zaniolo: la sorella di Nicolò operata per la rottura del menisco

SportFair

Arrivano buone notizie in casa Roma sulla condizioni di Nicolò Zaniolo, il calciatore ha saltato le partite della Nazionale per un fastidio al polpaccio e presto tornerà a disposizione dell’allenatore José Mourinho. La giovane carriera del calciatore è stata condizionata dai tanti infortuni, in particolar modo problemi al ginocchio. Stesso esito anche per la sorella minore Benedetta, ballerina e appassionata di fitness.

“Purtroppo mi sono rotta il menisco e affronterò un intervento al ginocchio. Spero di riprendermi il prima possibile, sto cercando la forza in me di non mollare mai”. Poi ha aggiornato sulla situazione: “appena uscita, grazie a tutti per il sostegno, tornerò presto”.

Già in passato aveva avuto problemi al ginocchio: “diciamo che non è proprio la nostra parte del corpo preferita”, le dichiarazioni subito dopo il primo infortunio. Adesso la situazione è più preoccupante: “purtroppo è da un po’ di settimane che non sto bene, ma sono sicura che tra poco tornerà la Bibi di sempre, anche più forte di prima, e pronta a ballare dando sempre il massimo”.