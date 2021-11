Abraham’cadabra’ e il Torino non c’è più: la Roma non si ferma e la classifica sorride

SportFair

Seconda vittoria consecutiva (la terza con quella di Conference League) e classifica che diventa sempre più interessante per la Roma. E’ tornato l’entusiasmo nella Capitale, la squadra di Mourinho è tornata su ottimi livelli e punta, almeno, la qualificazione in Champions League. L’attaccante Abraham ha ritrovato grande fiducia, può essere l’uomo in più anche per le prossime partite. Fondamentale anche il ruolo di Zaniolo che oggi è stato preziosissimo grazie alla sua velocità e qualità. Passo indietro per il Torino, almeno dal punto di vista del risultato, i granata erano reduci dal successo salvezza contro l’Udinese. La compagine di Juric è comunque in linea con gli obiettivi di inizio stagione.

Roma concreta

Mourinho si affida ad una squadra molto offensiva, dal primo minuto ci sono Mkhitaryan, El Shaarawy, Pellegrini, Zaniolo e Abraham. L’avvio di partita non è però fortunato per la Roma, si registra subito l’infortunio di Pellegrini a causa di un problema muscolare. Al suo posto dentro Carles Perez. La Roma gioca con coraggio e passa in vantaggio dopo 32 minuti, il marcatore è ancora Abraham. Poi 5 minuti di pausa per decidere su un calcio di rigore a favore dei giallorossi, l’arbitro decide di non concedere il penalty a causa di un fuorigioco. Poi non si registrano grosse occasioni da gol, solo un grave infortunio per l’attaccante Belotti che potrebbe costringerlo a rimanere lontano dal campo per un po’ di tempo. Finisce 1-0. La Roma al quinto posto con 25 punti.