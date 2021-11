Il predestinato Hugo Felix, fratello di Joao: “è più forte di me”. E la punizione è un vero capolavoro [VIDEO]

SportFair

Joao Felix è uno dei più importanti talenti del calcio. E’ sponsorizzato da Cristiano Ronaldo, è portoghese proprio come Cr7. E’ stato acquistato dall’Atletico Madrid, il rendimento è stato al momento altalenante, ma il futuro è in grado di portare tante soddisfazioni. I Colchoneros hanno investito addirittura 125 milioni di euro, si tratta di una cifra altissima per un calciatore ancora così giovane, è un classe 1999. Le potenzialità sono da grandissimo calciatore, lavorare con un allenatore come Simeone sicuramente lo aiuterà tantissimo. E’ stato nel mirino di alcuni club italiani, ma le squadre di Serie A non hanno avuto la forza economica di mettere a segno un colpo così importante.

Il fratello di Joao Felix

Un potenziale talento è anche il fratello di Joao Felix, si tratta di Hugo che è sotto contratto con il Benfica, gioca nelle giovanili ed è considerato un calciatore di grandissima prospettiva. Un suo video ha fatto il giro del web, il giovane è stato protagonista in un torneo organizzato in Spagna per le nazionali Under 18 di Portogallo, Olanda, Belgio e Inghilterra. Hugo Felix ha realizzato una punizione di altissimo livello che ha permesso al Portogallo di pareggiare contro l’Olanda, 1-1 il risultato finale, poi il successo ai rigori. In una intervista rilasciata alla tv ufficiale del Benfica, Joao Felix aveva esaltato il fratello. “Giochiamo più o meno nella stessa posizione, ma lui fa cose che io alla mia età non ero lontanamente in grado di fare, Entrambi amiamo segnare, ma io sono più freddo a calciare i rigori, lui è più bravo con le punizioni”. In effetti…