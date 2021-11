Tale padre tale figlio: la punizione di Tobias Del Piero è un capolavoro [VIDEO]

SportFair

Alessandro Del Piero è stato uno dei calciatori italiani più forti della storia, si è messo in mostra con la maglia della Juventus ed è diventato un vero idolo per i tifosi. Era dotato dal punto di vista tecnico, nel dettaglio la sua qualità migliore era sui calci piazzati, in particolar modo le punizioni. Il suo soprannome era Pinturicchio, proprio per la sua capacità di pennellare su calcio di punizione.

Tale padre tale figlio, anche Tobias è destinato ad un ruolo da grande protagonista nel mondo del calcio. Proprio come Alex è bravissimo sui calci di punizione, sul web è diventato virale un video con la prodezza su calcio piazzato. Il figlio dell’ex capitano bianconero gioca nell’Academy bianconera. Tobias è stato autore di un gol da capogiro, da posizione defilata ha lasciato partire un tiro imprendibile che si è infilato all’incrocio dei pali. Il basso il VIDEO con la prodezza del figlio dei Del Piero.