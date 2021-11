La MotoGp torna in Portogallo: gli orari del Gp di Algarve e dove vederlo in tv

SportFair

Fabio Quartararo è campione del mondo, ma mancano ancora due gare alla conclusione della stagione 2021 di MotoGP. Bagnaia, Mir e Zarco si sfidano ancora per il titolo di vice-campione del mondo e Valentino Rossi si prepara per salutare il suo pubblico, data la sua decisione di dire addio alla MotoGP: dunque i prossimi appuntamenti sono imperdibili.

Il programma del weekend di gara del Gp del Portogallo

Giovedì 4 novembre

ore 18 Conferenza ufficiale piloti

Venerdì 5 novembre

ore 10 FP1 Moto3

ore 10.55 FP1 MotoGP

ore 11.55 FP1 Moto2

ore 14.15 FP2 Moto3

ore 15.10 FP2 MotoGP

ore 16.10 FP2 Moto2

Sabato 6 novembre

ore 10 FP3 Moto3

ore 10.55 FP3 MotoGP

ore 11.55 FP3 Moto2

ore 13.35 Qualifiche Moto3

ore 14.30 FP4 MotoGP

ore 15.10 Qualifiche MotoGP

ore 16.10 Qualifiche Moto2

Domenica 7 novembre

ore 10 warm up Moto3

ore 10.30 warm up MotoGP

ore 11 warm up Moto2

ore 12.20 gara Moto3, 21 giri

ore 14 gara MotoGP, 25 giri

ore 15.30 gara Moto2, 23 giri