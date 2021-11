La malattia di Aguero, l’aritmia cardiaca maligna che lo avvicina al ritiro: che cos’è, le cause e i sintomi

SportFair

Non arrivano notizie positive per Sergio Aguero, l’attaccante potrebbe essere costretto al ritiro. L’indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna, l’aritmia cardiaca che è stata riscontrata in seguito al dolore al petto, accusato durante il match contro l’Alaves, sarebbe di natura maligna. Il Kun è stato sottoposto a nuovi accertamenti e la situazione è stata definita “grave” per quanto riguarda il punto di vista agonistico e sulle possibilità di tornare a giocare. L’ultima comunicazione ufficiale era stata quella del Barcellona, il club blaugrana specificava che il calciatore era “stato sottomesso a un procedimento diagnostico e terapeutico a carico del Dottor Josep Brugada. Sarà indisponibile nei prossimi tre mesi e si valuterà l’effettività del trattamento al fine di determinare il suo processo di recupero”. Gli ultimi accertamenti non sarebbero stati positivi e Aguero potrebbe ufficializzare l’addio al calcio giocato.

La malattia di Aguero

L’aritmia cardiaca è un’alterazione della frequenza o della ritmicità del battito cardiaco, si manifesta attraverso stanchezza, affanno, sensazione di avere il “cuore in gola”. E’ un disturbo che riguarda milioni di italiani e che si manifesta soprattutto negli Over 60 ma che riguarda sempre più giovani e anche sportivi. Nella maggior parte dei casi si tratta di un fenomeno benigno, il caso di Aguero sarebbe diverso. Si parla di aritmia quando il cuore batte troppo lentamente, troppo velocemente o in modo irregolare. Si parla di bradicardia quando scende sotto i 60 battiti al minuto e tachicardia quando è maggiore a 100 battiti al minuto. Si parla di extrasistolia e aritmie del battito quando è la ritmicità del battito a essere alterata, non la velocità. L’aritmia maligna può essere generata da un danno ischemico al cuore oppure da una malformazione cardiaca spesso sconosciuta e che si manifesta all’improvviso, potrebbe essere proprio il caso di Aguero. Causa la perdita di coscienza e caduta a terra, nei momenti precedenti la persona può manifestare: cardiopalmo, dolore toracico, fame d’aria e vertigini. Le cause principali sono le cardiopatie come malattie ischemiche, patologie congenite o sindrome di Brugada. Potrebbe trattarsi di un caso molto simile a quello di Eriksen, ma che nella situazione del calciatore dell’Inter si è manifestata con un arresto cardiaco.