La ‘lettera’ di Sinner a Berrettini! Sui social un nuovo messaggio: “Matteo, mi dispiace” [FOTO]

Jannik Sinner ha fatto ieri il suo debutto alle ATP Finals di Torino. Il tennista altoatesino è sceso in campo al posto di Matteo Berrettini, costretto al ritiro per un infortunio agli addominali.

Sinner ha giocato col cuore e con tutto se stesso per il suo amico, collega e connazionale, omaggiandolo a fine partita con una dedica sulla videocamera e con parole davvero speciali.

Omaggi che arrivano anche oggi sui social: Sinner ha infatti condiviso il video nel quale, al momento della firma, scrive “Matteo sei un idolo”, dedicandogli nuoe parole davvero speciali.

“Matteo, mi dispiace per questa situazione e per quello che stai passando, di sicuro non è un momento facile e non vorrei che un amico come te stesse vivendo tutto ciò. Ieri sera per me è stato incredibile. È difficile descrivere quello che ho provato entrando in campo: Il buio, il boato del pubblico, gli applausi… l’affetto e il supporto che ho sentito per tutto il match resterà nel mio cuore per sempre. Grazie 🙏 e forza 💪“, ha scritto Sinner.