E’ una grande Lazio: colpo sul campo della Lokomotiv, doppio Immobile e Pedro per staccare il pass qualificazione

Una grande Lazio ha staccato il pass per i sedicesimi di finale di Europa League, la squadra di Maurizio Sarri è in grado di arrivare in fondo alla competizione. I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta in campionato contro la Juventus, la reazione è stata da grande squadra. La Lazio ha messo in mostra la maggiore qualità tecnica rispetto alla Lokomotiv Mosca e nel secondo tempo è stata molto concreta grazie ai calci di rigore. Sarri si affida a Immobile, ai lati ci sono Felipe Anderson e Zaccagni.

Nel primo tempo la partita è equilibrata, non si registrano grosse occasioni da gol. Nella ripresa la Lazio gioca con maggiore intensità e la musica cambia. Al 56′ intervento killer in area di rigore su Zaccagni, dal dischetto si presenta Immobile e non sbaglia. Al 63′ un altro rigore, questa volta un po’ più dubbio, sempre Immobile non sbaglia. Nel finale la squadra di Sarri controlla e vince 0-3, la chiude Pedro. Tre punti d’oro, la Lazio stacca il pass per il sedicesimi e, nell’ultimo match, giocherà per il primo posto contro il Galatasaray.