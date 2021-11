La Juventus ritrova il sorriso, Dybala e Morata piegano la Salernitana

SportFair

La Juventus non sta affrontando un momento facile, ma finalmente è arrivata una vittoria importante e non scontata. I bianconeri reduci dalle sconfitte contro il Chelsea in Champions League e l’Atalanta nello scorso turno di Serie A, hanno ritrovato la vittoria, superando la Salernitana all’Arechi, per 2-0. Non sono mancati gli episodi che hanno lasciato un po’ di amaro in bocca: Chiellini si è visto annullare un gol per fuorigioco al 28′, ma è il rigore sbagliato al 94′ da Dybala, autore della rete del vantaggio al 21′, a lasciare i tifosi non del tuttoc contenti. La Juventus è dunque attualmente al 7° posto in classifica, ma sono in tante ancora le squadre alle spalle dei bianconeri a dover scendere in campo per questa 15ª giornata di Serie A.