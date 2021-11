La Haka degli All Blacks, l’Olimpico in silenzio: spettacolo prima di Italia-Nuova Zelanda [VIDEO]

SportFair

Comincia oggi il cammino dell’Italia di Kieran Crowley, l’avversario nel match di rugby non è dei più semplici: stiamo parlando degli All Blacks, reduci da 11 vittorie nelle ultime 12 partite disputate. Per gli azzurri è la prima occasione per ammirare la nazionale dell’ex tecnico del Benetton. L’Italia schiera i 15 più in forma, si affida a giocatori come Minozzi e Varney e i ritorni in maglia azzurra di Giammarioli e Fuser. La Nuova Zelanda non ha assolutamente bisogno di presentazioni.

Grandi emozioni prima del match con gli inni nazionali, quello italiano è stato cantato da tutto lo stadio. Poi il silenzio per lo spettacolo della haka neozelandese: brividi all’Olimpico. In basso il VIDEO.