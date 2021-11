Zverev non conosce le regole delle ATP Finals, che gaffe su Sinner: “non può qualificarsi per la semifinale”

SportFair

Alle ATP Finals non manca lo spettacolo! Ieri sera Jannik Sinner ha dato tutto se stesso nella sfida contro Hurkacz, aggiudicandosi un’importante vittoria che lo tiene ancora in gioco per accedere alle semifinali del torneo.

L’altoatesino ha solo una chance, un solo incastro di risultati gli consentirà di poter superare la fase a gironi delle Finals, ma sembra che non tutti ne fossero al corrente prima di ieri. Zverev, infatti, era certo che Sinner, che ha una partita in meno rispetto ai suoi colleghi perchè entrato a giochi iniziati, al posto di Berrettini, dopo il suo ritiro per infortunio nella sfida con il tedesco campione olimpico in carica, fosser ormai fuori dai giochi per la qualificazione.

“Quali sono le regole? Sinner non può qualificarsi per la semifinale giusto? Penso che per qualificarsi sia necessario aver giocato tutti e tre i match“, ha affermato in conferenza stampa dopo il ko contro Medvedev.

I giornalisti, però, hanno subito spiegato al tedesco che in realtà una possibilità c’è: “ah non è questa la regola? Va bene, può ancora qualificarsi“, ha risposto Zverev.