La dura giornata di lavoro a Portimao e le sfide con Stoner: “con lui è stato bellissimo! Andrò a salutarlo”

E’ terminata la prima giornata di prove libere in Portogallo. I piloti della MotoGP sono scesi in pista oggi a Portimao in vista del Gp dell’Algarve di domenica. Quello del Portogallo sarà il penultimo Gp in carriera per Valentino Rossi, che oggi a Portimao non è riuscito a far bene.

“Facciamo molta fatica, non mi trovo bene con la gomma posteriore, non ho mai grip dietro. Nella gara di aprile ero riuscito a migliorare molto usando la gomma dura. Con quella mi trovavo bene ed ero veloce. Il problema è che oggi fa troppo freddo. L’ho provata, ma non funziona. Avevo un po’ di gomme pre-riscaldate da usare, ma in questa pista è difficilissimo. Speriamo con delle gomme più fresche di fare meglio. Bisogna cercare di fare il massimo per essere almeno un po’ competitivi e fare delle gare decenti, come ho fatto a Misano dove mi sono trovato piuttosto bene con la moto. Lì partivo molto indietro e nelle gare di MotoGP di adesso quando parti dal fondo è difficile recuperare. Ma il mio passo non era male. Quando guidi ad una certa velocità, poi, da comunque molto gusto”, ha affermato il Dottore al termine delle prove libere di oggi.

Il Dottore ha poi parlato di Casey Stoner, ospite speciale a Portimao, e delle loro sfide: “con lui è stato bellissimo, è stato un grande talento. Mi ha battuto diverse volte, altre l’ho battuto io. Abbiamo lottato per vincere il Mondiale, è stato bellissimo. C’era la rivalità anche perché lui era con la Ducati, io con la Yamaha, quindi ci sfidavamo con marchi diversi. Sono molto contento di aver lottato contro di lui e sicuramente andrò a salutarlo in questi giorni“.