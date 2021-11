La confessione su Haaland: “non ho mai visto nessun altro mangiare come e quanto lui, è come un orso”

SportFair

Erling Haaland è uno dei calciatori più forti in circolazione, un attaccante strepitoso nonostante la giovane età. Il norvegese è fermo a causa di un infortunio e il Borussia Dortmund ha pagato a caro prezzo la sua assenza, con l’eliminazione in Champions League. Il calciatore è migliorato tantissimo anche dal punto di vista fisico, merito di un’alimentazione particolare, come confermato in un’intervista.

A parlare è stato Joshua King, attaccante del Watford e compagno di squadra in Nazionale. Le rivelazioni sono arrivate in un’intervista al Daily Mirror. “Mi piacerebbe molto vederlo giocare in Premier League. L’ultima volta che l’ho visto ne abbiamo parlato e glielo ho anche detto. A mio avviso dovrebbe venire a giocare in Inghilterra è un campionato che si addice a lui”.

“A volte mi sembra strano, è un piccolo mostro. Mangia come un orso, non ho mai visto nessun altro mangiare come e quanto lui. Sta diventando sempre più grande, ma al netto di qualche intervista in cui a volte si chiude un po’ è e resta un ragazzo simpaticissimo. Ha ancora i piedi per terra, è un ragazzino che ancora si diverte ancora a giocare a calcio”.