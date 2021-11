L’Italia di Mancini si veste di brasiliano: non solo Joao Pedro, si pensa anche a Luiz Felipe

SportFair

La Nazionale italiana non sta attraversando un buon momento dal punto di vista tecnico e dei risultati. Dopo la vittoria dell’Europeo le prestazioni non sono state all’altezza, gli azzurri hanno chiuso il girone di qualificazione al Mondiale al secondo posto e dovranno conquistare il pass attraverso gli spareggi. In particolar modo nella partita contro l’Irlanda del Nord sono emersi tutti i problemi della squadra soprattutto dal punto di vista realizzativo. Mancini sta valutando la posizione di Joao Pedro, il calciatore del Cagliari è in possesso della cittadinanza italiana e potrebbe essere un rinforzo molto importante.

Un altro nome che circola con insistenza è quello di Luiz Felipe, difensore brasiliano della Lazio. Il padre e la madre hanno origini italiane e il calciatore potrebbe far parte del gruppo per le prossime decisive partite. Il nome di Luiz Felipe non è nuovo per la Nazionale, adesso potrebbe essere arrivato il momento giusto. Joao Pedro e Luiz Felipe con la maglia azzurra, l’Italia prova a cambiare volto.