L’ira di Mancini e le lacrime di Jorginho: cosa è successo negli spogliatoi dopo Irlanda del Nord-Italia

Continuano ad arrivare nuovi retroscena dopo il pareggio dell’Italia nell’ultimo match delle qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022, la squadra di Roberto Mancini non è andata oltre il risultato di 0-0. Il contemporaneo successo della Svizzera contro la Bulgaria ha condannato gli azzurri agli spareggi di marzo. Il rendimento post-Europeo è stato molto altalenante per l’Italia, il passo indietro dal punto di vista del gioco e fisico è stato evidente. C’è comunque grande fiducia in vista delle prossime partite, l’Italia è una squadra molto forte ed è in grado di raggiungere il Mondiale.

Nel frattempo arriva un retroscena su un episodio che si è verificato al termine della partita contro l’Irlanda del Nord. Il Ct Mancini è sembrato nervoso durante il match, l’allenatore ha spronato la squadra ma le risposte non sono state positive. La tensione è aumentata con il passare dei minuti, fino al fischio finale. Mancini ha salutato il ct avversario ed è scappato negli spogliatoi, l’allenatore italiano ha richiamato tutti compresi Bonucci e Berardi che si stavano preparando per le interviste.

Al fischio finale è andato in scena un faccia a faccia chiaro e diretto tra Mancini e la squadra. Tra i più tristi Jorginho che non sarebbe riuscito a trattenere le lacrime per il rimorso di aver sbagliato due rigori decisivi nelle ultime partite.