L’infortunio di Berrettini, gli ultimi aggiornamenti arrivano dall’allenatore di Federer

Sono ore di attesa per Matteo Berrettini. Il tennista italiano è stato costretto al ritiro nel match della Atp Finals di Torino contro Zverev. Sembrava certo il ritiro dal torneo, ma non è ancora così. Gli esami strumentali non hanno fatto emergere problemi seri, oggi il tennista non si è allenato, ma il suo nome è presente nel programma di domani.

Sono arrivati nuovi aggiornamenti da Ivan Ljubicic, ex giocatore croato, allenatore di Federer e che segue a livello manageriale Berrettini, dichiarazioni a Sky Sport: “dobbiamo aspettare, dobbiamo avere un po’ di pazienza, ci sono vari esperti, che stanno facendo delle considerazioni. Il fatto che è nel programma di domani ci fa ben sperare, sembra che le cose peggiori sono escluse e questo è un bene. Ma è ancora lontana la decisione finale”. Intanto Jannik Sinner inizia a scaldarsi come possibile sostituto.