Si ritira dopo un grave infortunio, vince 1 milione di sterline alla lotteria: la dea bendata bussa alla porta di Terry Kennedy [VIDEO]

SportFair

Prima le lacrime di dolore, poi quelle di gioia. E’ la storia Terry Kennedy, ex calciatore che è finito su tutte le prime pagine dei giornali esteri. E’ un classe 1993, nato a Barnsley. E’ stato un buon difensore centrale in grado di disimpegnarsi sia a destra che a sinistra in una difesa a 4, ma anche in un reparto a 3. Ha iniziato la carriera dalla Primavera dello Sheffield, poi l’esordio in prima squadra. Tutte le altre esperienze sono state in Inghilterra: Cambridge Utd, Alfreton, Harrogate Town e Guiseley. La sua carriera di calciatore si è interrotta a causa degli infortuni, in particolar modo uno al ginocchio è stato gravissimo e ha spezzato ogni possibilità di recupero. E’ stato un difensore e ha condiviso lo spogliatoio con calciatori di alto livello, Maguire un esempio.

La lotteria

Terry Kennedy era stato soprannominato da un suo allenatore il ‘John Terry rosso’ per il colore dei suoi capelli. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Kennedy ha iniziato una nuova vita fuori dal campo. Non si sono registrate grosse occasioni in ambito sportivo e ha trovato un lavoro alternativo. Nelle ultime ore il suo nome è tornato alla ribalta per un episodio che non riguarda il calcio: la sua vita è svoltata in pochi secondi. Terry Kennedy ha infatti vinto un premio di un milione di sterline, ovvero 1.2 milioni di euro alla lotteria. Una gioia incontenibile per l’ex calciatore che ha ricevuto la notizia per telefono. Il tutto è stato immortalato da un video che in poco tempo ha fatto il giro del web. La vita dell’ex calciatore è svoltata, l’infortunio è un lontano ricordo, la dea bendata ha bussato in casa Kennedy. In basso il VIDEO.