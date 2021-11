L’autogol di Brozovic è comico, i compagni lo prendono in giro: il commento di Barella è esilarante [FOTO e VIDEO]

SportFair

L’avvio di stagione di Marcelo Brozovic è stato veramente positivo, il centrocampista si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Inter ed è uno dei migliori interpreti nel suo reparto. Il calciatore è protagonista anche con la maglia della Croazia, nell’ultimo match in negativo. La partita di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 contro Malta si è conclusa sul risultato di 1-7, la sfida è salita alla ribalta per il clamoroso autogol di Brozovic.

Su un cross dalla sinistra, Brozovic interviene in scivolata ma il pallone colpisce in pieno la sua faccia ed entra in rete. Il video ha fatto il giro del web ed in più si sono registrati commenti esilaranti dai compagni dell’Inter. “Finalmente domani ti operano al viso”, scrive Ranocchia. “Miglior gol della carriera”, commenta Barella.