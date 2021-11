Kings-Jazz, tifoso ubriaco vomita a bordo campo: gara sospesa per ripulire [VIDEO]

SportFair

Si è verificato un episodio incredibile durante la partita di Nba Kings-Jazz. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 105-123 ma la gara è salita alla ribalta per un altro episodio. Un tifoso ubriaco ha vomitato a bordo campo e la partita è stata sospesa per ripulire.

L’episodio è stato commentato anche dal coach dei Jazz Quin Snyder: “è stata davvero una situazione strana, eravamo in buon momento prima che succedesse, siamo riusciti a mantenere la concentrazione”. Il video è diventato virale sul web ed in poco tempo ha fatto il giro di tutti i social.