Kim Kardashian e Andrea Radrizzani salvano 130 calciatrici afgane: un volo per sfuggire dai talebani

Kim Kardashian West è un personaggio molto famoso, si tratta di una imprenditrice, attrice e modella statunitense. Adesso è salita alla ribalta per un episodio che riguarda il mondo del calcio. Nel dettaglio, insieme al suo brand SKIMS, ha noleggiato un aereo per il Regno Unito, al settore giovanile della nazionale femminile dell’Afghanistan e per le loro famiglie. Il volo è partito dal Pakistan e contava circa 130 persone, ovvero le famiglie delle calciatrici fuggite dall’Afghanistan.

“Le calciatrici afgane sono figure ben note nel paese. Le loro vite erano in grave pericolo a causa di chi si opponeva al loro attivismo politico interrompendo le loro attività sportive ed educative”, ha dichiarato Khalida Popal, ex capitano dell’Afghanistan nazionale femminile, all’Associated Press .

Anche il Leeds United, del presidente italiano Andrea Radrizzani, ha deciso di supportare le calciatrici.