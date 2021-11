L’annuncio di Kasper Dolberg: “ho il diabete di tipo 1, nelle ultime settimane mi sentivo fuori fase” [FOTO]

SportFair

Kasper Dolberg era considerato uno degli attaccanti più promettenti del mondo del calcio, il classe 1997 ha già messo in mostra un ottimo talento grazie ad individualità e prestazioni molto positive. Ai tempi dell’Ajax andava in rete con una regolarità impressionante, poi è stato acquistato dal Nizza. In Francia ha incontrato qualche problema di ambientamento, ma si è confermato un ottimo calciatore. Adesso è arrivato un annuncio sul suo stato di salute, attraverso una Stories sul profilo Instagram.

“Cari tifosi, questa settimana ho ricevuto i risultati di alcune analisi e ho scoperto di avere il diabete di tipo 1. Ovviamente la notizia è una sorpresa, ma sono anche più tranquillo per aver scoperto la ragione per cui nelle ultime due settimane mi sentivo fuori fase. E sono anche felicissimo del fatto che i dottori mi abbiano spiegato che, con le giuste cure, questo non avrà alcuna conseguenza sulla mia carriera calcistica”.