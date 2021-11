Juventus-Porto, Cristiano Ronaldo piange a dirotto nello spogliatoio: il crollo del portoghese

SportFair

L’ultima stagione della Juventus non è stata sicuramente positiva, nonostante la vittoria di Supercoppa e Coppa Italia, il rendimento in campionato e Champions League non è stato all’altezza. Continuano ad arrivare nuovi retroscena, grazie alla serie All or Nothing Juventus, sono stati svelati tanti aneddoti che riguardano lo spogliatoio dei bianconeri: dalle sfuriate di Bonucci, al comportamento inedito di Andrea Pirlo, dalla lite tra Cuadrado e Cristiano Ronaldo, fino ad arrivare al nervosismo di Agnelli e Nedved.

E’ stato svelato anche un retroscena toccante e che riguarda proprio Cristiano Ronaldo. L’episodio si è verificato nella partita degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto e dopo una prestazione personale molto deludente, il portoghese è scoppiato a piangere a dirotto nello spogliatoio: rabbia, dispiacere e frustrazione per una brutta partita ma soprattutto un’eliminazione difficile da mandare giù.