Juventus sempre più nei guai, la Covisoc: “le plusvalenze possono rovinare il club, non solo i bianconeri”

La Juventus rischia veramente grosso per quanto riguarda il caso plusvalenze. Il club bianconero è finito sotto inchiesta e, nella giornata di ieri, la Guardia di Finanza si è presentata nella sede del club. Potrebbero esserci delle pesanti conseguenze, anche dal punto di vista sportivo.

Una fonte della Covisoc ha parlato all’Ansa: “il fenomeno delle plusvalenze incrociate può mettere in grave crisi i club che lo adottano e intaccare il sistema calcio in Italia. Si creano effetti sugli utili a sostegno del patrimonio, senza liquidità. La cosa non riguarda solo la Juve e la Covisoc l’ha individuata dall’autunno 2020 per decine di operazioni, segnalando il tutto alla Procura federale che qualche settimana fa ha aperto un’ inchiesta. Subito dopo sono arrivare le richieste di chiarimenti dalla Consob”.