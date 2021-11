Juventus, continua l’indagine sulle plusvalenze: Maurizio Arrivabene in Procura

SportFair

In casa Juventus continua a tenere il caso plusvalenze, si è registrata la visita della Guardia di Finanza nella sede del club bianconero. Sono diverse le operazioni di mercato finite sotto i riflettori, sono indagati Agnelli, Nedved e Paratici, l’accusa è anche quella di falso in bilancio. Nella giornata di oggi è stata pubblicata la notizia di una nuova indagine in arrivo per quanto riguarda i rapporti tra il club bianconero e alcuni procuratori.

Dopo l’interrogatorio di Federico Cherubini, oggi è stato il turno di Maurizio Arrivabene, amministratore delegato del club. L’ex Ferrari è arrivato in Procura di Torino: non è indagato ma verrà ascoltato come persona informata sui fatti e risponderà in riferimento al periodo del suo mandato.