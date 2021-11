Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vedere il match: data, ora e canale tv

SportFair

E’ il momento di tornare in campo per il campionato di Serie A, si gioca la dodicesima giornata. La Juventus è reduce dalla vittoria contro lo Zenit e dalla qualificazione agli ottavi di finale, ma in Serie A la situazione è ben più preoccupante. I bianconeri sono sprofondati in classifica dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Verona, la Juventus sarà chiamata dalla sfida contro la Fiorentina. Il pericolo numero uno per i bianconeri si chiama Vlahovic, poi spazio a Callejon e Saponara.

La Juventus risponde con la coppia Dybala-Morata, a centrocampo McKennie con Locatelli. In difesa Chiellini in vantaggio su Bonucci per far coppia con de Ligt.

Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata. All. Allegri

Fiorentina (4-3-3): Terraciano; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Bonaventura; Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

Juventus-Fiorentina, data e canale tv

Il match della 12ª giornata di Serie A fra Juventus e Fiorentina sarà trasmesso sabato 6 novembre alle ore 18:00 in esclusiva da DAZN.