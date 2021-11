Juventus-Fiorentina 1-0, le pagelle di SportFair: Chiesa e Cuadrado ex terribili, il colombiano sfonda nel finale

SportFair

In Champions League è una squadra, in campionato è un’altra soprattutto dal punto di vista realizzativo. La Juventus è scesa in campo nella partita della dodicesima giornata di Serie A, di fronte la Fiorentina. Emergenza retroguardia per Allegri che ha dovuto rinunciare a Bonucci, nel riscaldamento out anche Chiellini. Al suo posto dentro Rugani. Nel primo tempo si registrano poche occasioni, ma entrambe le squadre sono potenzialmente pericolose. Nella ripresa l’occasione più grande è sul piede di Morata, ma lo spagnolo non concretizza. La partita svolta al 73′ con l’espulsione di Milenkovic. La squadra di Allegri spinge a testa bassa, traversa di Chiesa e gol annullato a Morata. Nel finale decide Cuadrado con una giocata personale, finisce 1-0.

Juventus-Fiorentina, le pagelle di SportFair

Juventus:

Perin voto 6: chiamato a sostituire l’infortunato Szczesny, si dimostra un portiere sicuro. Sprecato.

Danilo voto 6: ci prova anche nella metà campo avversaria, ma è costretto a bloccarsi per la pericolosità degli attaccanti della Fiorentina. Con il freno a mano.

Rugani voto 5.5: lanciato in campo per l’infortunio di Chiellini, non è ancora pronto e si vede. Chi si rivede.

De Ligt voto 6.5: il migliore della retroguardia, è sicuramente un punto di riferimento per Allegri. Sempre titolare.

Alex Sandro voto 6: protagonista di una buona chiusura nel primo tempo, costretto a lasciare il campo per un problema fisico.

McKennie voto 7: si conferma in un buon momento. Oggi non va in gol, ma il suo lavoro è prezioso. Buono come il McDonald’s.

Rabiot voto 6: un leggero passo in avanti rispetto alle ultime prestazioni, ci prova anche dalla distanza. Non si applica.

Locatelli voto 6: si prende la responsabilità di alcuni palloni, ma non fa la differenza con gli inserimenti. C’è da lavorare.

Chiesa voto 7: non è una partita come le altre, è il grande ex. La tensione si taglia con il coltello, si prende l’espulsione di Milenkovic. Spacca la traversa con un grandissimo tiro, poi è ancora pericoloso.

Dybala voto 6: è ancora uno dei pochi a provarci, la Juve non può sempre aggrapparsi a lui. Quando è troppo, è troppo.

Morata voto 5.5: nel secondo tempo ha l’occasione per sbloccare il match, non è lucidissimo.

A disp: Pinsoglio, Arthur, Ramsey, Pellegrini 6, Bonucci, Bernardeschi, Kaio Jorge s.v., Bentancur s.v., Kulusevski

Cuadrado voto 7: entra nel secondo tempo e decide la partita con una grandissima giocata. Ex terribile al Cuadrado.

Fiorentina:

Terracciano voto 5: viene colpito ad un occhio e gioca in condizioni difficili. Eroe, ma è un po’ responsabile su Cuadrado.

Martinez Quarta voto 6.5: molto bene in anticipo, l’esame Juventus è stato superato con buoni voti.

Milenkovic voto 5: lotta come un leone su ogni pallone, forse troppo. Gigante buono, ma ingenuo. Viene espulso.

Biraghi voto 5.5: la sua esperienza è importante a certi livelli, ma nel finale beffa il compagno Terracciano.

Odriozola voto 6.5: ottima partita per il calciatore di proprietà del Real Madrid, soprattutto nel primo tempo. Blancos.

Torreira voto 6: partita altalenante, lascia il campo nel secondo tempo. Giù dalla Torreira.

Castrovilli voto 6: è il calciatore più completo della squadra, manca un po’ di personalità.

Bonaventura voto 5.5: prestazione un po’ deludente per l’ex Milan, c’è ma si vede poco. Gara non proprio Bonaventura.

Saponara voto 6: può inventarsi la giocata in qualsiasi occasione, ma più di una volta… scivola. Saponetta.

Callejon voto 5.5: non riesce a saltare l’uomo con velocità. Esperienza, ma non basta.

Vlahovic voto 5.5: forse aveva abituato troppo bene, oggi la vede con il binocolo. Telescopio.

A disp: Rosati, Cerofolini, Maleh, Terzic, Venuti, Benassi, Duncan s.v., Sottil s.v., Amrabat 5.5, Nastasic 5.5, Igor s.v.