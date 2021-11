Juventus, Daouda Peeters ha la neuropatia: il calciatore fuori a tempo indeterminato

SportFair

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Daouda Peeters, calciatore dello Standard Liegi, ma di proprietà della Juventus. E’ un classe 1999, è cresciuto nelle giovanili del Bruges, poi l’esperienza con la Sampdoria. Viene chiamato dalla Juventus, prima con l’Under 23 e poi fa parte della prima squadra. Il suo debutto in Serie A si è registrato nel 2020 in una partita contro il Cagliari. Il 19 agosto 2021 il trasferimento in prestito allo Standard Liegi.

Il calciatore sarà costretto a restare fuori per un periodo di tempo non ancora definito. Il centrocampista, infatti, soffre di una neuropatia, ovvero un’alterazione della funzionalità dei nervi periferici con conseguenti difficoltà motorie e anomalie sensoriali. Come riporta ‘Nieuwsblad.be’, il calciatore aveva inizialmente accusato un affaticamento muscolare, dopo alcuni giorni è stata scoperta la patologia.