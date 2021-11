Juventus, Cherubini ascoltato in Procura per il caso plusvalenze: la situazione

SportFair

E’ sempre più un caso per la Juventus, il club bianconero deve fare i conti con il terremoto plusvalenze, nel pomeriggio di ieri alla Continassa è arrivata la Guardia di Finanza per acquisire i documenti necessari per un’indagine aperta riguardante le stagioni dal 2018 al 2021: indagati Agnelli, Nedved e Paratici.

Nel frattempo Federico Cherubini, direttore generale del club bianconero, è stato ascoltato nella giornata di oggi in procura a Torino. Secondo quanto riporta l’Ansa tra le audizioni di oggi c’è stata anche quella del dirigente bianconero che nel maggio scorso aveva sostituito Fabio Paratici. I carabinieri hanno presidiato la stanza in cui si è svolta l’audizione per evitare che si avvicinassero i giornalisti.