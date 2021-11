Juventus, battibecco in sala pranzo tra Bonucci e Chiesa: “non è obbligatorio parlare”, il retroscena

SportFair

La Juventus deve fare i conti con un vero terremoto, è stata aperta un’indagine con la Guardia di finanza che si è presentata nella sede del club bianconero. Nel mirino sono finite le plusvalenze di mercato e l’accusa è anche quella di falso in bilancio. Indagati Agnelli, Paratici e Nedved.

Nel frattempo continuano ad arrivare nuovi retroscena sulla serie All or Nothing Juventus, dedicata al club bianconero. Sono stati svelati tanti siparietti: dalle urla di Pirlo e Bonucci, da quelle di Agnelli e Nedved, dalla lite Cristiano Ronaldo-Cuadrado, alle lacrime di Cr7.

In una scena del secondo episodio è andato in onda un diverbio tra Leonardo Bonucci e Federico Chiesa. L’ex Fiorentina scherzava a tavola con Morata ed è stato ripreso da Bonucci: “non è obbligatorio parlare sempre a pranzo”. Poi la replica di Chiesa: “ora non devi fare così, io non ti ho detto nulla e tu mi hai attaccato”. Poi una risata. L’episodio è riferito alla scorsa stagione.