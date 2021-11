Juventus-Atalanta 0-1, le pagelle di SportFair: Morata gioca con gli avversari, è Zapata l’attaccante vero

SportFair

L’Atalanta è una grandissima squadra, in grado di lottare anche per la vittoria dello scudetto. La Juventus conferma le difficoltà di una stagione che è sempre più deludente, in più dovrà fare i conti con lo scandalo delle plusvalenze. Il pensiero della squadra di Massimiliano Allegri era solo per la partita di oggi, ma le risposte non sono state entusiasmanti. La Juventus non riesce a rendersi pericolosa, l’occasione potenziale è per Chiesa, ma Toloi è strepitoso. Al 28′ l’Atalanta passa, errore di Morata e Zapata si conferma il solito goleador. All’intervallo la tegola dell’infortunio di Chiesa, al suo posto Bernardeschi. Nel secondo tempo la Juventus ci prova, ma non riesce a pareggiare. Traversa di Dybala su punizione. Finisce 0-1.

Juventus-Atalanta, le pagelle di SportFair

Juventus (4-3-3):

Szczesny voto 6: piccolo infortunio nel riscaldamento, ma stringe i denti. Non è responsabile su Zapata. A mezzo servizio.

Cuadrado voto 6: oggi meglio in fase di chiusura, molto bene con le diagonali del… Cuadrado.

De Ligt voto 5: è responsabile nel primo tempo con errori che non sono da lui. Annebbiato.

Bonucci voto 6: gli attaccanti dell’Atalanta sono pericolosissimi, sempre bene in fase di impostazione.

Alex Sandro voto 5.5: conferma le difficoltà delle ultime partite, troppo timido.

McKennie voto 6.5: è uno dei migliori, molto bene in entrambe le fasi del gioco. Vicino al gol nel secondo tempo, poi deve uscire per infortunio.

Locatelli voto 6: si prende la responsabilità di alcuni palloni, riesce a gestirli bene.

Rabiot voto 5: altra prestazione anonima del francese che è sempre più un mistero. Solo un bel tiro nel secondo tempo. Il tempo è scaduto.

Chiesa voto 5.5: tanta corsa e poca lucidità. Esce all’intervallo a causa di un infortunio.

Dybala voto 5.5: è il calciatore in grado di inventarsi la giocata, non è molto concreto.

Morata voto 5: gioca con gli avversari, serve un pallone sanguinoso che viene sfruttato da Zapata.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Chiellini, Pellegrini, Rugani, De Winter, Arthur, Bernardeschi 6, Bentancur, Kulusevski, Kean 6, Kaio Jorge s.v.. All. Allegri

Atalanta (3-4-1-2):

Musso voto 6.5: salva il risultato nel secondo tempo con un intervento strepitoso su Rabiot. A Musso duro.

Tolói voto 7: intervento che vale come un gol su Chiesa. In anticipo è sempre preciso.

Demiral voto 6.5: partita di altissimo livello contro gli attaccanti bianconeri. Ex terribile.

Djimsiti voto 6.5: assist perfetto per il gol del vantaggio di Zapata. Come Andrea Pirlo.

Zappacosta voto 6: spinge di meno rispetto alle ultime partite, è sempre un calciatore prezioso.

De Roon voto 6: è un calciatore di quantità e qualità, oggi si conferma.

Freuler voto 6: viene ammonito dopo 32 minuti e il giallo lo condiziona un po’. Con il freno a mano.

Mæhle voto 6: non riesce a sfondare sulla fascia, lavoro anche di contenimento. Non Maehle.

Pessina voto 5.5: non riesce a mettere in mostra le sue qualità di corsa. Rimandato.

Malinovskyi voto 6: il suo punto di forza è il tiro dalla distanza, oggi non riesce a sfruttarlo.

Zapata voto 7.5: è un attaccante strepitoso, il gol di oggi è una chiara dimostrazione di forza e precisione. L’incredibile Hulk.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Palomino 6, Pezzella, Hateboer, Scalvini, Koopmeiners s.v., Miranchuk, Ilicic, Pasalic 6, Piccoli, Muriel All. Gasperini