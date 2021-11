Jovanotti fa visita a Valentino Rossi alla vigilia della sua ultima gara: “l’atmosfera è quella di un inizio più che della fine di qualcosa”

SportFair

Il momento sta per arrivare: domenica Valentino Rossi si ritirerà ufficialmente. A Valencia, nell’ultimo Gp della stagione 2021, il Dottore saluterà per sempre i tifosi della MotoGP, chiudendo la sua carriera e preparandosi ad un nuovo inizio, ad una nuova vita, quella di padre e di pilota di auto.

In tantissimi si emozioneranno domenica ed in tanti stanno già omaggiando il Dottore, con post e visite speciali. Se Fabio Quartararo ha pubblicato ieri una foto sui social, Jovanotti ha preferito andare a trovare di persona il suo amico Valentino Rossi.

“Ieri ho fatto un giro a Tavullia a salutare #thegreatest @valeyellow46 e la sua moto, e l’atmosfera è quella di un inizio più che della fine di qualcosa. Anche se domenica ci sarà da commuoversi come nei grandi bis alla fine dei concerti epici, proprio come nei concerti la musica resta nell’aria e nei cuori per sempre e l’artista… sta già pensando alla prossima canzone. Avanti tutta doctor!#thedoctor #babbovale #valentinorossi“, queste le parole del cantante italiano sui social a corredo di una foto che lo ritrae insieme a Valentino Rossi.